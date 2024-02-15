Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında 336 adet köpek, 171 adet kedi olmak üzere toplamda 507 sokak hayvanı sahiplendirildi.

15.02.2024 10:48  Güncelleme: 11:04
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında 336 adet köpek, 171 adet kedi olmak üzere toplamda 507 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Sokakta yaşayan can dostlarının korunduğu ve yaşam şartlarının iyileştirildiği Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ayrıca sokak hayvanları için tedavi, rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı merkezde bulunan kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi için de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2023 yılında 336 adet köpek, 171 adet kedi olmak üzere toplamda 507 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, "Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanlarının daha güvenli ve konforlu bir yaşam sürmeleri için çalışıyoruz. Can dostlarımızın güvende olduğu sıcak bir yuvada yaşamaları bizim için çok önemli. Buraya gelip hayvan dostlarımızı sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız oluyor. Bizler de gerekli incelemeleri ve işlemleri yaparak sahiplendirme yapıyoruz. Böylece hem sokak hayvanlarına sıcak bir yuva ile biliştiriyoruz hem de toplumumuzda hayvan sevgisi ve sorumluluğu konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sunuyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika

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