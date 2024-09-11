Samsun Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Eğitim ve Kırtasiye Desteğini Artırdı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiği desteği 2024-2025 yılı için yüzde 50 artırarak 2 bin 408 öğrenciye, 5 milyon 865 bin liralık eğitim ve kırtasiye desteği sağlıyor.

Birçok projeyle öğrencilerin yanında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiği desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yüzde 50 artırdı. Bu çerçevede ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi 2 bin 408 öğrenciye 5 milyon 865 bin liralık eğitim ve kırtasiye desteği sağlanıyor. Eğitim ve kırtasiye destekleri eylül ve şubat aylarında temel ihtiyaç destek kartlarına yatırılıyor.

"Öğrencilerimiz sadece derslerini düşünsünler"

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin yanında yer alarak, bu anlayışla çalışıyoruz. Yine eğitim öneminin farkında olan bir anlayışla, öğrencilerimizin ve ailelerimizin her alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu yıl da Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim desteğimizi yüzde 50 artırarak öğrencilerimizin ve ailelerimizin eğitim masraflarını hafifletmek ve eğitimlerine katkı sunmak istiyoruz. Öğrencilerimiz sadece derslerini düşünsünler. Biz hayatın her alanında bugünümüzün ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN