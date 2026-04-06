Canik\'te fiber dönüşüm: 20 bin hane yüksek hızlı internetle buluşacak

Samsun'un Canik ilçesinde 20 bin haneyi kapsayan fiber altyapı projesi için düğmeye basıldı. Belediye ile özel bir internet sağlayıcısı arasında imzalanan protokolle, ilçede yüksek hız ve geniş bant erişimi sağlayacak çalışmaların 45 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Canik Belediyesi ile bir internet sağlayıcısı arasında fiber optik altyapı çalışmalarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile firma yetkilisi imza attı. İlçeyi yatırımların merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde teknolojiye yönelik dev bir yatırıma daha imza atmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Canik'imizde interneti bakır kablolar üzerinden alan 20 bin hanemizi, internete yüksek hızla erişim sağlayan fiber optik altyapıyla buluşturacağız. İmzaladığımız bu protokol, ilçe merkezindeki tüm mahallelerimize tek seferde fiber optik ağ hizmeti sunacak olmasıyla da bir ilki daha beraberindeki getiriyor. Canik'imizde fiber optik ağa yönelik ilk etapta yaklaşık 38 bin metre altyapı çalışması gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizin ve gençlerimizin internet hizmetinden daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız. İlçemizde sürdürdüğümüz teknoloji atağıyla yeni projeler kazandırmaya devam ediyoruz. Canik'imiz ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Projeyle birlikte vatandaşların ve özellikle gençlerin internet hizmetinden daha hızlı ve kesintisiz şekilde yararlanmasının hedeflendiğini belirten Sandıkçı, ilçede teknoloji odaklı yatırımların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - SAMSUN