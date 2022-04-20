Samsun çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının altında - Son Dakika
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Samsun çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının altında

20.04.2022 11:12
Samsun çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının altında

"İstatistiklerle Çocuk 2021" sonuçlarına göre Türkiye'de nüfusun yüzde 26,9'unu çocuklar oluştururken, Samsun ise yüzde 23,7 oranı ile ülke ortalamasının altında kaldı.

"İstatistiklerle Çocuk 2021" sonuçlarına göre Türkiye'de nüfusun yüzde 26,9'unu çocuklar oluştururken, Samsun ise yüzde 23,7 oranı ile ülke ortalamasının altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Çocuk 2021" sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'unu çocuk nüfus oluşturdu. Geçen sene bu oran yüzde 27,2 olarak gerçekleşti.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler(BM) tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2021 yılında yüzde 26,9 oldu.

Samsun Türkiye ortalamasının yüzde 3,2 altında

Türkiye'de çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 26,9, Samsun'da ise yüzde 23,7. Samsun bu rakamla çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının yüzde 3,2 altında kaldı. Samsun'un toplam nüfusu 1 milyon 371 bin 274 kişi. Bunun 324 bin 390'ı çocuklardan oluştu. Çocukların yaş gruplarına göre dağılımı da şöyle: 0-4 yaş arası 78 bin 664, 5-9 yaş arası 92 bin 792, 10-14 yaş arası 95 bin 627, 15-17 yaş arası 57 bin 307. - SAMSUN

Samsun çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının altında

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun çocuk nüfusunda Türkiye ortalamasının altında - Son Dakika


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