Samsun'da binlerce öğrencinin LGS heyecanı - Son Dakika
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Samsun'da binlerce öğrencinin LGS heyecanı

Samsun\'da binlerce öğrencinin LGS heyecanı
13.06.2026 10:28  Güncelleme: 10:44
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Samsun'da 14 bin 391 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumuna girdi. Veliler okul dışında beklerken, Büyükşehir Belediyesi ücretsiz su dağıttı.

Samsun'da 14 bin 391 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı yaşadı.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, bugün yapılan ilk oturum ile başladı. Samsun'da da 14 bin 391 öğrencinin katıldığı sınav saat 09.30'da başladı. 09.45'e kadar ise öğrencilerin sınav olacakları okullara girişlerine izin verildi. Öğrenciler ilk oturumun yapılacağı Türkçe, inkılap, din kültürü ve yabancı dil sınavları için ter döktü. Bazı öğrenciler ve veliler sınavın yapılacağı okullara saatler öncesinden gelirken bazıları ise son dakikalarda sınava yetişebildi. Sınava iyi hazırlandıklarını belirten öğrenciler, soruları çözerek istedikleri liseyi kazanmaya çalışacaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS kapsamında öğrenciler içerde ter dökerken veliler de okul dışarısında ter döktü. Okul bahçesine alınmayan veliler okul dışındaki gölgelik alanlarda getirdikleri sandalyelere oturarak ilk oturumun bitmesini beklediler.

Öğrenciler 75 dakika sürecek ilk oturumun ardından verilen aranın ardından 80 dakika sürecek matematik ve fen bilimleri derslerinden sınava girecekler.

Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipler, her okul bahçesinde sınava girecek öğrencilere giriş öncesinde ücretsiz hazır su dağıtımı yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Eğitim, Samsun, Yaşam, Yerel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da binlerce öğrencinin LGS heyecanı - Son Dakika

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