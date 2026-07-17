Samsun'da 15 Temmuz Çadırına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Samsun'da 15 Temmuz Çadırına Yoğun İlgi

17.07.2026 13:27
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Samsun'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında açılan dijital anma çadırı, şehit fotoğrafları, belgesel gösterimleri ve bilgilendirme panolarıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Vali, şehit aileleri ve gaziler çadırı ziyaret etti.

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurulan "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma Çadırı", açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin dijital içerik bakımından öne çıkan anma çadırlarından biri olan çadırda, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların fotoğrafları, hayat hikayeleri ve o gece yaşanan kahramanlıkları anlatan bilgilendirme panoları yer alıyor. Ayrıca darbe girişimi sırasında yaşanan olaylar, milletin demokrasiye sahip çıkışı ve güvenlik güçlerinin mücadelesini konu alan video ve belgesel gösterimleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Yoğun ziyaretçi

Anma çadırını bugün de öğrenciler, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Ziyaretçiler çadırda yer alan dijital içerikleri ve sergilenen materyalleri tek tek inceleyerek 15 Temmuz gecesinde yaşananları yakından görme fırsatı buldu. Öğrenciler ise anma çadırından çok etkilendiklerini ifade etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da anma çadırını ziyaret ederek şehit aileleri, gaziler ve öğrencilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, ziyaretçilerle yakından ilgilenerek çadırdaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Dayanışma Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, "15 Temmuz gecesi bu ülkenin ekmeğiyle, suyuyla beslenen ama ülkesine ihanet eden çetelerin darbe kalkışmasına karşı bu millet yeniden küllerinden doğdu, sokaklara döküldü. Şehadet şerbetini içmek için koşarak önden gitti. Önden gidenlere selam olsun. Şehitlere rahmet, gazi olan yiğitlere sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.

15 Temmuz gazilerinden Halil Argın ise anma çadırını gezerken o geceyi yeniden yaşadığını belirterek, "Çadırdan çok etkilendim. 2016 yılını yaşadık. O gece meydanlardaydık. O duyguyu bir kez daha yaşadık. Rabb'im, bir daha 15 Temmuz'u bu cennet vatana yaşatmasın" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 15 Temmuz Çadırına Yoğun İlgi - Son Dakika

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