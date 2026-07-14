Samsun'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluşma - Son Dakika
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Samsun'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluşma

Samsun\'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluşma
14.07.2026 21:39  Güncelleme: 21:40
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Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Aziz Şehitlerimizin Aileleri ve Kahraman Gazilerimizle Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" düzenlendi.

Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Aziz Şehitlerimizin Aileleri ve Kahraman Gazilerimizle Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" düzenlendi. Programa şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Aziz Türk milleti 15 Temmuz'da şanlı bir destan yazdı"

Programda konuşan Vali Orhan Tavlı, "Aziz milletimizin uğradığı en ağır ihanetlerden birisi olan 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain kalkışmasının Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin 10. yılında demokrasi şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor; milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. Bir asır önce aziz Türk milletine birlik ve beraberlik içerisinde işgalci devletlere karşı mücadele azim ve iradesi veren Çanakkale, 19 Mayıs ve Kuva-yı Milliye ruhu ve doğusundan batısına Karadeniz'in hırçın dalgaları ve işgalci güçlerin donanmalarıyla mücadele ederek cepheye silah ve mühimmat taşıyan İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarına destan yazdıran Milli Mücadele ruhu 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha milli birlik ruhu olarak ortaya çıkmıştır. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısıyla 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet' ilkesinde genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle kenetlenen aziz milletimiz, şehirlerimizin meydanlarına akın ederek milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmış, hain kalkışmayı bir demokrasi zaferine, şölenine dönüştürerek birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza dek var olacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş, ilelebet iftiharla anılacak şanlı bir destanı aziz Türk milleti bir kez daha yazmıştır" diye konuştu.

Programa ayrıca İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kaymakamlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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