18 Mart Çanakkale Zaferi Etkinlikleri

Samsun'un Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, milli birlik ve beraberliğin, fedakarlığın ve kahramanlığın sembolü, Türk askerinin ve Türk milletinin adeta imkansızı başararak destan yazdığı 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında önce Göğceli Şehitliği ziyaret edildi, ardından kurumda günün anlamına ilişkin seminer verildi. Kurum Müdür Yardımcısı Murat Koç, kurum personeli ve denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımı ile Göğceli Şehitliği ziyaret edilerek Kurum Manevi Rehberi ve İlçe Vaizi Erol Aatılmış tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Bir Destandır Çanakkale Semineri

Tarihin en önemli zaferlerden biri olan; kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadeleyi, vatan sevgisinin imanla nasıl birleştiğini ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki eşsiz direnişini konu alan "Bir Destandır Çanakkale Zaferi" semineri müdürlük konferans salonunda Anafartalar İlkokul Müdürü İrfan Ertav tarafından verildi. - SAMSUN