Samsun\'da 19 Mayıs Coşkusu

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Kutlama programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından törene katılan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlamalar gün boyu sürecek. - SAMSUN