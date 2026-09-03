Samsun'a 12 Yeni Tramvay Geliyor - Son Dakika
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Samsun'a 12 Yeni Tramvay Geliyor

Samsun\'a 12 Yeni Tramvay Geliyor
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi toplu ulaşımın güçlendirilmesi amacıyla kente kazandırılan 12 yeni tramvaydan 2’si, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi toplu ulaşımın güçlendirilmesi amacıyla kente kazandırılan 12 yeni tramvaydan 2'si, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alındı. Yeni tramvayların tamamının filoya katılmasıyla birlikte Samsun Hafif Raylı Sistem Hattı'nda hizmet veren tramvay sayısının 29'dan 41'e çıkarılması hedefleniyor.

12 yeni tramvay kente kazandırılıyor

Kent içi toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 12 yeni tramvay kente kazandırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında tramvayların kente sevkiyatı belirli periyotlarla devam edecek.

Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda düzenlenen törenle tramvayların 2'si hizmete alındı. Kalan 10 tramvayın da belirli periyotlarla Samsun'a getirilerek filoya dahil edilmesi planlanıyor.

"Bu tramvaylar yüzde 10'na kadar tırmanabilme kabiliyetine sahip"

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 2 tane daha tramvayı kazandırıyoruz. Toplam 12 adet olacak bu projede bugün 2 tanesini servise almış oluyoruz. Diğer 10 tanesini de önümüzdeki sene içinde tamamlamış olacağız. Ama şöyle bir özellikten bahsetmek isterim. Karayollarındaki eğim yüzde 8'dir. Bu tramvaylar yüzde 10'a kadar tırmanabilme kabiliyetine sahip araçlardır. Yani hem Samsun Şehir Hastanemize hem Kamu Kampüsümüze, eski hastanemizin bulunduğu yere bu araçlar çıkabilme kabiliyetine sahiptirler. Yedili araçlardan oluşuyor. 450 civarında bir kapasiteleri var. Yerli ve milli olarak ürettiğimiz araçlardır. Burada Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığımızın çok önemli bir iş birliği söz konusu" dedi.

Samsun için kırmızı-beyaz renklerde tasarlanan yeni tramvaylar, 42 metre uzunluğa ve 402 yolcu kapasitesine sahip. Yüzde 74 yerlilik oranıyla üretilen araçlar, modern donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Samsun'un raylı sistem ulaşımında kapasitenin artırılması, seferlerdeki yoğunluğun azaltılması ve yolculara daha konforlu ulaşım imkanı sağlanması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet akabinde Samsun Valiliği'ne geçti. Burada Bakan Uraloğlu Valilik Anı Defterini imzaladı.

Tramvayları hizmete alma törenine ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'a 12 Yeni Tramvay Geliyor - Son Dakika

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