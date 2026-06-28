Samsun'da 22. Etli Kazan Pilavı Günü düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da 22. Etli Kazan Pilavı Günü düzenlendi

Samsun\'da 22. Etli Kazan Pilavı Günü düzenlendi
28.06.2026 21:03  Güncelleme: 21:07
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Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından düzenlenen 22. Etli Kazan Pilavı Günü, Doğupark Amfitiyatro'da gerçekleşti. Etkinlikte geleneksel tariflerle hazırlanan pilav katılımcılara ikram edilirken, Rumeli türküleri ve halk oyunları renkli görüntüler oluşturdu.

Samsun Balkan Türkleri Derneği'nin geleneksel "Etli Kazan Pilavı Günü"nün 22'ncisi, Doğupark Amfitiyatro'da gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi'nin destekleriyle mübadil kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla

22. Etli Kazan Pilavı Günü düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Derecik ve Devgeriş mahallelerinde geleneksel tariflere uygun olarak hazırlanan pilav etkinlik alanına getirilip, katılımcılara ikram edildi. Programda Rumeli türküleri seslendirilirken, ritim grubu gösterisi ve yöresel halk oyunları da büyük ilgi gördü. Davul-zurna eşliğinde oynanan geleneksel oyunlar renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte konuşan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral, "Bu sene pilav günümüzün 22'ncisini yapıyoruz, derneğimizin de 38'inci yılını kutluyoruz. Bu yıl Doğupark Amfitiyatro'da hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hazırlattığımız etli kazan pilavını geleneksel tariflere uygun şekilde vatandaşlarımızla buluşturduk. 23'üncüsünde yeniden buluşmayı diliyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyemize, İlkadım Belediyemize ve Tekkeköy Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 22. Etli Kazan Pilavı Günü düzenlendi - Son Dakika

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