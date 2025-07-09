Samsun\'da 25 Yeni Otobüs Hizmete Giriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosunu genişletmeye devam ediyor. Geçen hafta hizmete giren 15 otobüsün ardından, 12 metre uzunluğundaki 10 yeni otobüs daha yola çıktı.

Yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte, kısa süre içinde Samsun sokaklarında toplam 25 yeni otobüs görev yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşlara daha konforlu ve modern ulaşım imkanı sunmayı hedeflediklerini belirterek, otobüs sayısının önümüzdeki dönemde daha da artacağının müjdesini verdi.

Başkan Doğan, "Yeni otobüslerimizle hem araç filomuzu gençleştiriyor hem de toplu taşımadaki kaliteyi artırıyoruz. Yakında daha fazla yeni otobüsümüz Samsunlularla buluşacak. Beklemede kalın" dedi. - SAMSUN