Atakum\'daki gelir paylaşımı ihalesinde sözleşme imzalandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki Samkent Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Samsun İli, Atakum İlçesi, Atakum Mahallesi 405 Ada 7 Parsel Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinde süreç tamamlanırken, yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Samkent Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ihale, Teklif Alma Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 30 Haziran 2026 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirildi. İhaleye toplam 4 firma katıldı.

Katılımcılar tarafından sunulan nihai mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, 3 milyar 682 milyon TL tutarındaki teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendi.

İhale komisyonunun değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından Samkent Genel Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte Atakum ilçesindeki gelir paylaşımı projesinde uygulama sürecine geçilmiş oldu. - SAMSUN