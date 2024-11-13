Samsun'da 437 Aile Doğalgaza Kavuşuyor - Son Dakika
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Samsun'da 437 Aile Doğalgaza Kavuşuyor

Samsun\'da 437 Aile Doğalgaza Kavuşuyor

Samsun'da 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında 437 aile kömür desteği alarak doğalgaza geçiş yapıyor. Proje, çevreye katkı sağlarken, ailelerin yaşam standartlarını da yükseltiyor.

13.11.2024 09:46  Güncelleme: 09:47
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Samsun'da kömür desteği alan 437 aile, "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında doğalgaza kavuşuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi"ne dair toplantı, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Hem ailelerimizin yaşam standartlarını yükseltmiş hem de çevreye önemli bir katkı sunmuş oluyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında; 1. etapta kömür desteği alan 91 adet konutun kombi, doğal gaz tesisatı, sıcak su tesisatı ile birlikte abonelik işlemleri gerçekleştirilerek konutların tamamının doğal gaz dönüşümü gerçekleştirilmiştir. 2. etap kapsamında 104 konutun doğalgaz dönüşümü planlanıyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 87 adet konuttan 24 tanesinin gaz açımı da sağlandı. İnşallah Aralık ayı içerisinde kalan hanelerimizin de doğalgaz dönüşümünü tamamlamış olacağız. Bu noktada projemizin 3. etabı da masamızda. 242 adet konutun daha doğalgaz dönüşümünü planlıyoruz. Hem ailelerimizin yaşam standartlarını yükseltmiş hem de çevreye önemli bir katkı sunmuş oluyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 437 Aile Doğalgaza Kavuşuyor - Son Dakika

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