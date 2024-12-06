Samsun'da Acil Sağlık İçin Farkındalık Kampanyası - Son Dakika
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Samsun'da Acil Sağlık İçin Farkındalık Kampanyası

Samsun\'da Acil Sağlık İçin Farkındalık Kampanyası

Samsun'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası başlatıldı, acil sağlık hizmetlerine dikkat çekildi.

06.12.2024 13:42
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Samsun'da "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyası başlatıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle 112 acil sağlık sisteminin önemini vurgulamak, çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak, trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve fermuar sistemiyle yol verilmesi konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' sloganı ile kampanya başlatıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda kampanyanın lansman toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine kampanya çerçevesinde fermuar sistemini çevrelerine anlalmaları istendi.

"O siren sesinin içinde bir yere gitmek çok zor ve sıkıntılı"

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Hepimiz hayatımızın bir noktasında ani bir sağlık sorunu ile karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda zamanla yarışırız. Doğru müdahale hayat kurtarıcı olabilir. Tam bu noktada acil sağlık hizmetlerinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Acil sağlık hizmetlerini sadece ambulans olarak görmemek lazım. Afetlere müdahale gibi birçok geniş basamağa yayabiliriz. Burada temel istek sadece ambulansa yol verilmesi değil, tüm acil müdahale araçlarının olay yerine intikalidir. Saniyeler bizim için çok büyük bir öneme sahiptir. Bir araç siren çalışıyorsa, o siren sesinin içinde bir yere gitmek çok zor ve sıkıntılıdır. Kimse isteyerek sirenler açıp bir yere gitmez. Bu konuda sadece farkındalık yetmiyor. Çevremize de ışık tutacağız. Çevremizdeki insanların da bilinçlenmesine yardımcı olacağız. 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' projesi diyoruz. İnsanlar acil bir müdahale aracı bir yere gitmek istediğinde araçlarını yavaşlatarak, sağ veya sola yanaşacaklar. Bu proje 6 ay sürecek. Çevrenize bunu anlatmanızı bekliyoruz" dedi.

İlk 11 ayda 129 bin vaka

Lansman toplantısında sunum yapan İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emre Özgen, "2024 yılında ambulans sayımız 81'e, istasyon sayımız 53'e çıktı. Bu yıl 129 bin 812 vakaya gittik. Kentsel vakaya varış süremize baktığımızda ilk 0-10 dakika varış süremiz yüzde 91'lerde, kırsal vakada 0-30 dakikada varış süremiz yüzde 88'lerdedir. 2024 yılında ambulans helikopterle 275 vaka, Sağlık Bakanlığı uçak helikopteri ise 10 vakaya hizmet verildi. 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası, aralık ayının ilk haftasının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olması münasebetiyle bu hafta başladı. Hafta boyunca etkinlikler ve eğitimler düzenlenerek hedef kitlenin bilgilendirilmesi amaçlandı. Devamında 6 ay süreyle medya çalışmaları ve diğer çalışmalara devam edilecek. Mayıs ayının ilk haftası Trafik Haftası'nda yapılacak benzer etkinliklerle tamamlanacak" şeklinde konuştu.

Lansman toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Toplantıya Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Acil Sağlık İçin Farkındalık Kampanyası - Son Dakika

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