Samsun\'da ailenin korunması ve güçlendirilmesi masaya yatırıldı

Samsun'da "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Samsun İl Eylem Planı 2025 yılı faaliyetleri değerlendirildi ve 2026 yılı planlamaları ele alındı. Toplantıda valilik oluru ile yürürlüğe giren "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Samsun İl Eylem Planı"nın 2025 yılı faaliyetleri izleme raporu değerlendirildi. Ayrıca, TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İstatistiklerle Aile, Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" sunuldu.

Kurul, 2026 yılı için eylem planlamalarını görüşerek paydaş kurum ve kuruluşlardan gelen önerileri de ele aldı. Toplantı, aileyi koruma ve güçlendirme çalışmalarının koordineli şekilde yürütülmesi ve uygulamaların etkinliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ve diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. - SAMSUN