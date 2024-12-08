Samsun'da Altından Sokak Geçen Apartman Görenleri Şaşırtıyor - Son Dakika
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Samsun'da Altından Sokak Geçen Apartman Görenleri Şaşırtıyor

Samsun\'da Altından Sokak Geçen Apartman Görenleri Şaşırtıyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın altından bir sokağın geçmesi, vatandaşları hayrete düşürüyor. Mahalle sakinleri, bu sokak ve apartmanın Türkiye'de eşi benzeri olmadığını ifade ediyor.

08.12.2024 09:31  Güncelleme: 09:34
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Samsun'da altından sokak geçen 5 katlı apartman, görenlere Karadeniz fıkralarını hatırlatıyor.

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri hayrete düşürüyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 12 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Sokağı gören vatandaşlar ise her gördüklerinde hayretlerini gizleyemediklerini söylediler.

"Böyle bir sokak hiçbir yerde yok"

Bu sokağın Türkiye'de eşi benzerinin olmadığına değinen mahalle sakini Metin Şafak, "12 yıldır bu mahallede otuyorum. Böyle bir sokak sadece Samsun değil, hiçbir yerde yok. Binanın altından sokak geçiyor. Ben de nadir de olsa bu yolu kullanıyorum. Apartmanın altından araç değil, yayalar geçiyor. Karadeniz'de bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Bu yörenin insanı her zaman imkansızı başarıyor" dedi.

"Sokak işlevsiz değil"

Vatandaşlar tarafından sokağın kullanıldığını ve işe yaradığını ifade eden Necati Güler ise, "Çocukluktan beri bu mahallede ikamet ediyorum. Söz konusu apartman da fazla eski değil. Apartmanın altındaki sokak iş görüyor. Türkiye'de böyle olaylar görüyordum ama Samsun'da bundan başka hiç dikkatimi çekmedi. Diğer şehirlerde evin altından araba geçtiğini de gördük. Trabzon'da, Rize'de böyle yol ve sokaklar var. Samsun'daki bu sokak da iş görmüyor değil. Bu sokağı birkaç sefer kullandım. Oğlumun evine gelip giderken özellikle bu sokağı kullanıyorum" diye konuştu.

Apartmanın altından geçen sokak, kestirme olduğu için yayalar tarafından sıklıkla kullanılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Altından Sokak Geçen Apartman Görenleri Şaşırtıyor - Son Dakika

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