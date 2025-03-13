Samsun'da Apartman Bodrumunda Kombi Yangını Paniğe Neden Oldu

Apartman bodrumunda kombide yangın paniği

SAMSUN - Samsun'da bir apartmanın bodrum katındaki doğalgaz kombisinden çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrumunda bulunan doğalgaz kombisinde önce patlama oldu, ardından da yangın çıktı. Patlama ve ardından dumanların yükselmesi üzerine korku ve panik yaşandı. Yangın yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Apartman görevlisi doğalgazı kapatıp yangına müdahale ederek söndürdü. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve polis de yangın yerinde incelemelerde bulundu.