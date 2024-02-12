Yerel

Samsun'da arabaların arkasına yazılan özlü sözler görenlerin dikkatini çekiyor.

Düşüncelerini dışarı yansıtmak isteyen sürücüler arabalarının arkasına kimi zaman özlü söz, kimi zaman ise asker yazıları yazıyor. Trafikte görenlerin dikkatini çeken bu yazılar bazen okuyanların yüzünde tebessüm bırakırken bazen de hüzünlendiriyor. Özellikle çekicilik mesleğini yapan kişilerin araçlarına yazdığı yazılar ise güldürüyor. Bazı çekiciler "Asıl çekilen dertlerdi, siz sadece arabaları gördünüz", "Sen çok nazlısın, ben çekemem", "Kazanılan parayı herkes soruyor da harcanan gençlik kimsenin umurunda değil" gibi yazılar yazarken; bazı sürücüler ise araçlarının arkasına, "Biz sevmekle yükümlüyüz, kavuşmak mı Allah bilir", "Sen beni bir de 1974'te görseydin", "Hatırası olan sokaklara taksimetre açmıyoruz" gibi sözler yazdı. - SAMSUN