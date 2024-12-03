Samsun\'da Basın Mensuplarına Ücretsiz Otopark Hizmeti

Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), turkuaz kart sahibi basın mensuplarına 4 otoparkı ücretsiz yaparken, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, sahte kart konusunda otopark görevlilerine ve emniyete seslenerek uyarıda bulundu.

SBB Ulaşım koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı turkuaz basın trafik kartı sahiplerine 4 otopark ücretsiz yapıldı. Yapılan açıklamada, Çobanlı Otoparkı, Kurupelit Marina Otoparkı, Fuar Otoparkı ve Kent Park Otoparkı'nın turkuaz basın kartı sahiplerine tüm gün ücretsiz olduğu duyuruldu.

Türkiye'deki tüm illerde olduğu gibi bu uygulamanın Samsun'da da hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, "Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a bu karardan dolayı teşekkür ederiz. Gün ve zaman gözetmeksizin çalışan mesai arkadaşlarımızın faydalanacağı güzel bir hizmet oldu. Ayrıca cemiyetimizin üyesi turkuaz kart sahibi olmayanlar için de çalışmalarımız var" dedi.

Sahte kart uyarısı

Sahte basın kartı konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Çakır, "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sahtecilikle mücadele konusunda basın kartlarının rengini değiştirdi. Hem hizmet hem de araç kartları turkuaz renk olup, üzerine bandrol ve QR kod eklendi. QR kod okutulduğunda başkanlığın sisteminden doğrulama yapılabiliyor. Sahtecilikle mücadelede otopark görevlileri ve emniyet ekiplerinin de titiz davranmasını bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN