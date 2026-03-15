Samsun\'da, \'Bisiklet Bir Ulaşım Hakkıdır\' çalıştayı

Samsun'da, Avrupa Birliği destekli 'Samsun Bisikletli Hakları İzleme ve Katılım Ağı' projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, bisikletin yalnızca bir spor aracı değil, aynı zamanda bir ulaşım hakkı olduğu hatırlatıldı.

Samsun'da Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) tarafından Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında yürütülen 'Samsun Bisikletli Hakları İzleme ve Katılım Ağı' projesi çerçevesinde çalıştay gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı programda şehirde bisikletli ulaşımın geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

"Bisiklet sürdürülebilir bir ulaşım aracıdır"

Program, EKOBİD Başkanı Tanju Subaşı'nın açılış konuşması ile başladı. Bisikletin sadece bir spor aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Subaşı, "Bisiklet sağlıklı, çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım aracıdır. Samsun'da bisikletli ulaşımın gelişebilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Çalıştayda Samsun'da bisikletli ulaşımın mevcut durumu değerlendirilirken, bisikletli güvenliği, kent içi bisiklet yolları, bisikletli hakları ve katılımcı karar alma süreçleri gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar görüş ve önerilerini paylaşarak şehirde bisiklet kullanımının artırılması ve daha güvenli hale getirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Çalıştayda ortaya çıkan önerilerin proje kapsamında yürütülecek izleme çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor.

Moderatörlüğünü Muhlis Dilmaç'ın yaptığı programda konuşmacı olarak yer alan Tarık Torun ise bisikletli ulaşım konusunda Türkiye ve dünyadan iyi uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı. Programın sonunda katılımcılar iftar programında bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu paylaştı.

Çalıştaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Yılmaz Köksal, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Şube Müdürü Yunus Cebeci, Terme Belediyesi'nden Nuri Karadeniz, İlkadım Belediyesi AR-GE Müdürlüğü'nden Sümeyye Çöl ve Gülşah Çakır, Canik Belediyesi'nden Adem Duman, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden Dr. Kadir Tekin Ertekin ile Atakum Belediyesi'nden Elif Ceren Yılmaz ve Cansu Ergül katıldı. - SAMSUN