Samsun'da Boğulma Vakalarına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

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Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçmek için başlatılan "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" çerçevesinde vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Samsun'da polis, boğulma vakalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında sahillerde vatandaşlara bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Atakum sahil bandında vatandaşlara birebir ulaşan polisler, boğulma vakalarına yönelik "ilk yardım nasıl yapılır, alınacak tedbirler, çeken akıntı nedir, akıntıya karşı ne yapmalı?" gibi başlıkların yer aldığı broşürleri dağıttı. - SAMSUN