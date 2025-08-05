Samsun\'da Büyük Kan Bağışı Kampanyası Başlıyor

Türk Kızılay, Samsun'da "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla 18–24 Ağustos tarihleri arasında büyük bir kan bağışı kampanyası başlatıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikte 1919 ünite kan bağışı hedefleniyor.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından organize edilen kampanya, bölgede tedavi gören hastaların kan ihtiyacını karşılamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla planlandı.

"Kan, acil değil sürekli ihtiyaç"

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, "Samsun'da yaşayan bireylerde toplumsal bir mesele olan kan bağışı konusunda sorumluluk bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. 18–24 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda tüm halkımızı bu anlamlı kampanyaya davet ediyoruz" dedi.

Kampanyanın Samsun Valiliği himayesinde ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirileceğini belirten Dr. Yıldırım, kurum çalışanlarının ve gönüllülerin aktif katılımının önemine dikkat çekti.

Hedef 1919 ünite kan

Kampanyada belirlenen hedefin simgesel anlam taşıdığına da işaret eden Yıldırım, "1919 rakamı, Samsun'un tarihi misyonuna atıf yapıyor. Geçmişin sorumluluğu ve bugünün bilinciyle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay, kampanya süresince tüm teknik altyapı, sağlık ekibi ve kan alma araçlarıyla alanda hazır bulunacak. - SAMSUN