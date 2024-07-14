Samsun'da Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile vatandaşlar meslek sahibi oluyor - Son Dakika
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Samsun'da Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile vatandaşlar meslek sahibi oluyor

Samsun\'da Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile vatandaşlar meslek sahibi oluyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) vatandaşları sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti. CAMEK ile mesleki istihdama katkı sağladıklarını belirten Başkan Sandıkçı, dört farklı modül üzerine sertifikalı mesleki eğitim verdiklerini ve mezun olanların çeşitli sektörlerde iş hayatına başladığını söyledi.

14.07.2024 10:15  Güncelleme: 10:18
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşları meslek sahibi yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) vatandaşları sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti. CAMEK ile mesleki istihdama katkı sunduklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, "Canik'te vatandaşlarımızı meslek sahibi yapıyor, nitelik sahibi bireyler yetiştiriyoruz" dedi.

CAMEK'te uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı bir şekilde mesleki eğitim verdiklerine dikkat çeken Başkan Sandıkçı, "CAMEK'te özel olarak oluşturduğumuz atölye ve derslik alanlarında eş zamanlı bir şekilde teorik ve uygulamalı olarak mesleki eğitim veriyoruz. Hemşehrilerimize ücretsiz bir şekilde, Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Mobilya Tasarım Kursu, CNC Operatörü Kursu, Mobilya Döşeme Kesim Kursu ve Mobilya Döşeme Dikim Kursu olmak üzere dört farklı modül üzerine sertifikalı mesleki eğitim veriyoruz. CAMEK ile mesleki istihdama katkı sağlıyoruz. Eğitimlerin ardından mesleki sertifikalarını alan hemşehrilerimiz, çeşitli sektörlerde iş hayatına başlıyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile vatandaşlar meslek sahibi oluyor - Son Dakika

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