Cankurtaranlar hırçın Karadeniz\'e hazır: Yaz sezonu tatbikatı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, yaz sezonunda artabilecek boğulma vakalarına karşı hazırlıklarını yaptıkları kapsamlı tatbikatla ortaya koydu. Hırçın Karadeniz şartlarında yapılan uygulamalarda, ekiplerin müdahale hızı ve koordinasyonu sahada test edildi.

Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, denizde boğulma vakalarına yönelik kurtarma ve ilk yardım müdahaleleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Senaryo gereği denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişiye kısa sürede ulaşan cankurtaran ekipleri kişiyi güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Ardından sahilde ilk değerlendirmeyi yapan ekipler, solunumu duran vatandaşa temel yaşam desteği kapsamında suni teneffüs ve kalp masajı uygulayarak ilk yardım müdahalesini gerçekleştirdi. Denizden çıkarılan şahsa akabinde müdahaleyi Samsun'da yeni hizmete giren "motosiklet ambulanslar" yaptı. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren şahsı kara ambulansına götürdü.

"Şu ana kadar 56 boğulma vakasına müdahale ettik"

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Sorumlusu Tolga Çekağa, "Burada cankurtaranlarımız iki vakaya müdahale etti. Denizdeki vakaya cankurtaranımız hızlı bir şekilde müdahale etti. Açıkta boğulma tehlikesi geçiren vatandaşımızı ise botla alarak karaya güvenli bir şekilde teslim ettik. Cankurtaran personelimizin vakalarla karşılaştığında panik yapmaması için düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Her cankurtaranın görev yaptığı belirli bir konum bulunuyor. Sahayı daha iyi tanımaları ve görev alanlarına daha hakim olmaları amacıyla bu tatbikatları yapıyoruz. 2025 yılında Samsun'da 478 vakaya müdahale ettik. Vakalardaki başarı oranımızı yüzde 100'e çıkardık. Bu yıl 1 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında 56 boğulma vakasına müdahale ettik. Şu ana kadar ölümlü bir vakamız söz konusu değildir" dedi. - SAMSUN