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Samsun'da çiftçilere tohum ve süt sağım makinesi dağıldı

SAMSUN - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Samsun'da üreticilere çeltik tohumu, kuru fasulye tohumu, sera naylonu ve süt sağım makinesi dağıtıldı.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yapılan törende, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere 250 dekar alanda ekilmek üzere 5 bin kilo çeltik tohumu, 250 dekar alanda ekilmek üzere 5 bin kilo kuru fasulye tohumu, 18 üreticiye sera naylonu ve 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi teslim edildi.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Özellikle hayvancılık yapan kadın çiftçilerimize yüzde 25 vatandaş katkılı, yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığımız katkılı sağım makineleri verdik. Toplam 1 milyon 360 bin liralık bir projeydi. 113 kadın çiftçimize süt sağım makinelerini teslim ettik. İleride bine yakın çiftçi ailelerimize dağıtıma devam edeceğiz. Bir diğer etkinliğimiz kuru fasulye ile alakalı. Bafra ilçemizde yüksek kesimlerde suyun olduğu bölgelerde yaklaşık 5 ton kuru fasulye tohumluklarımızı verdik. Daha önce de vermiştik. Başarı sağlandığı için devamını verdik. Yine çeltik tohumumuz var. Tabii, bu 5 ton çeltik tohumumuzu damla sulama ile yapan çeltikçilerimize vereceğiz. Bir diğer verdiğimiz sera naylonları. Samsun'da 155 çiftçimize sera naylonlarını teslim ettik. Biz Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak 2023 üretiminden dolayı 600 milyon TL destek verdik. Bunlar o verdiğimiz nakdi destekler yanında, çiftçimizin kırsal alanda yaşamını kolaylaştıran, gelirini arttırabilecek ve çeşitli alternatif ürünleri tekrar denemek için vermiş olduğumuz nakdi değil ayni desteklerdir. Bunlar vermiş olduğumuz 600 milyon desteğin içerisinde değil. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

"Artık tarımımızı sanayi ile de buluşturuyoruz"

Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen ise "Türkiye'nin en önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çiftçilerimizi desteklemek adına bugün onlara sera naylonu, fasulye tohumu, süt sağım makinesi verdik. Çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Bafra çok önemli bir tarım merkezi. Artık tarımımızı sanayi ile de buluşturuyoruz. Tarıma dayalı sanayi sektörümüzde gelişti. Sera Organize Sanayi Bölgemizi tamamladık. Tahsislerimizi bitirmek üzereyiz. Dosyalarını inceliyoruz. Yakın zamanda 30 parselimizin de biteceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum ve makineler teslim edildi.

Samsun'da üreticilere destekler

Ayrıca 2024 yılında Samsun'da örtü altı yetiştiricilerine "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 50 bakanlık katkılı, yüzde 50 üretici katkılı toplam bütçesi 3 milyon olan sera naylonu dağıtıldı. Alaçam'da 7, Canik'te 3, 19 Mayıs'ta 3, Salıpazarı'nda 4, Kavak'ta 1, Bafra'da 18, Terme'de 19, Vezirköprü'de 26 ve Çarşamba'da 71 olmak üzere toplamda 155 üreticiye 176 bin 610 metrekare sera naylonu teslim edildi.

Terme ve Çarşamba ilçelerinde de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde "Bereketin İşareti Soya Projesi" ile çiftçilere 40 ton soya tohumluğu desteği sağlandı.