Samsun'da Çocuk Şenliği ile Dünya Dostluk Günü kutlandı - Son Dakika
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Samsun'da Çocuk Şenliği ile Dünya Dostluk Günü kutlandı

Samsun\'da Çocuk Şenliği ile Dünya Dostluk Günü kutlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliği içerisinde SED, ODES hizmetlerinden yararlanan, haklarında tedbir kararı bulunan, Çocuk Hakları Komitesine üye olan çocuklar ve aileleri ile birlikte Dünya Dostluk Günü Çocuk Şenliği düzenlendi. Çocuklar için oyun ve eğlence dolu bir gün oldu.

01.08.2024 16:52  Güncelleme: 16:53
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Samsun'da Çocuk Şenliği ile Dünya Dostluk Günü kutlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliği içerisinde SED, ODES hizmetlerinden yararlanan, haklarında tedbir kararı bulunan, Çocuk Hakları Komitesine üye olan çocuklar ve aileleri ile birlikte Dünya Dostluk Günü Çocuk Şenliği düzenlendi. Çocuklar için oyun ve eğlence dolu bir gün oldu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın himayelerinde çocuk alanında yapılan koruyucu ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde düzenlenen bu özel etkinlikle, çocukların ve ailelerinin daha güçlü ve sağlıklı bir geleceğe adım atmaları hedeflendi. Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oyun ve eğlence dolu bir gün yaşatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliği içerisinde düzenlediği Çocuk Şenliği'nde, Sosyal ve Ekonomik Destek, Okul Destek Projesi (ODES) hizmetlerinden yararlanan, haklarında tedbir kararı bulunan, Çocuk Hakları Komitesine üye olan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra park alanındaki tüm çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin liderliğinde düzenlenen oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından da velilere çocuk yetiştirme ve kadın istihdamı konularında önemli bilgiler verildi. Vali Yardımcısı V. ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kemal Gümrükçü de etkinliğe katılarak çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi, onların görüş ve önerilerini dinledi.

Dünya Dostluk Günü kapsamında düzenlenen bu şenlik, çocukların arkadaşlık bağlarını güçlendirmelerine ve olumlu rol modellerle tanışmalarına olanak sağladı. Aynı zamanda, ailelerin çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmelerine ve birbirlerine daha da yakınlaşmalarına vesile oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Çocuk Şenliği ile Dünya Dostluk Günü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Çocuk Şenliği ile Dünya Dostluk Günü kutlandı - Son Dakika
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