Samsun'da Çocuk Şenliği ile Neşeli Anlar - Son Dakika
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Samsun'da Çocuk Şenliği ile Neşeli Anlar

Samsun\'da Çocuk Şenliği ile Neşeli Anlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği 'Çocuk Şenliği' ile çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. İlk etap, Ayvacık'ta gerçekleştirilen etkinlik ile tamamlandı. Başkan Halit Doğan, bu tür etkinliklerin çocukların kalplerinde güzel anılar biriktirmesine yardımcı olduğunu söyledi.

24.09.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
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Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde düzenlediği "Çocuk Şenliği"nin ilk etabını tamamladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız hem neşeli anlar yaşıyor hem de kalplerinde güzel anılar biriktiriyor" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi okula dönüş hediyesi niteliğinde ilçelerde düzenlediği çocuk şenliğinin ilk etabını Ayvacık'ta düzenlediği çocuk şenliği ile tamamladı. Süreç içerisinde tüm ilçelerde düzenlenmesi planlanan şenliğin ilk etabı; Yakakent, Bafra, Ladik, Alaçam ve Asarcık ilçelerinde gerçekleştirilirken, serinin son etkinliği ise Ayvacık ilçesinde gerçekleştirildi.

Çocukların yüzlerini güldüren şenlikte, palyaçolardan geleneksel oyun gruplarına kadar birçok eğlenceli etkinlik yer aldı. Çocuklar, aileleriyle birlikte katıldıkları etkinliklerde hem eğlendi hem de yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldu. Atölyeler ve çeşitli oyun alanları katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Şenlikte çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar da sunuldu.

"Kalplerinde güzel anılar biriktiriyorlar"

Geleceğe yapılan en kıymetli yatırımın çocuklara yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çocuklarımızın mutluluğuna tanık olmak ve güzel anılarına ortak olmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Şehrimizin dört bir yanındaki evlatlarımızın yüzlerindeki o içten gülümsemeleri görmek bizler için en büyük mutluluk kaynağı. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız hem neşeli anlar yaşıyor hem de kalplerinde güzel anılar biriktiriyor. Oynamanın, keşfetmenin ve eğlenmenin hayatın en değerli parçaları olduğunu biliyoruz. Her bir gülüş geleceğimizin umut verici tohumudur ve bizler bu tohumları yeşertmek için buradayız. Şenliklerimiz bir yandan da çocuklarımıza okula dönüş hediyesi niteliği taşıdı. Bu yönden de bizler için kıymetli. Çocuklarımız yeni döneme neşe ve mutluluk ile başlamış oldular" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Çocuk Şenliği ile Neşeli Anlar - Son Dakika

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