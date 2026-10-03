Samsun'da çocuklar Cumhuriyet Meydanı'nda Filistinli yaşıtları için resim çizdi - Son Dakika
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Samsun'da çocuklar Cumhuriyet Meydanı'nda Filistinli yaşıtları için resim çizdi

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Samsun\'da çocuklar Cumhuriyet Meydanı\'nda Filistinli yaşıtları için resim çizdi
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Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistinli yaşıtları için resim çizdi. Etkinlikte çocuklar duygu ve düşüncelerini kağıda aktardı; bildiride Gazze'de çocukların eğitime erişimi ve psikolojik destek ihtiyacına dikkat çekildi.

Samsun'da çocuklar, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve Filistinli çocukların sesini duyurmak amacıyla resim çizdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) desteğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda, " Gazze'de Hayalleri Yok Edilen Çocukların Sesini Duyurmak İçin Çiziyoruz" temasıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi. Meydanda kurulan masalarda resim yapan çocuklar, Filistinli yaşıtlarına yönelik duygu ve düşüncelerini kağıda aktardı.

Etkinliğin yanı sıra basın bildirisini okuyan Sakine Okudan, "Bugün Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuk psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. 658 bin çocuğun eğitime erişimi kesintiye uğramış durumda. Çocuklar, hayatlarının en kıymetli dönemlerini okul sıralarında değil; yıkılmış binaların, geçici barınma alanlarının ve kayıplarının arasında geçiriyor. Üstelik şiddet sona ermiş değil. İşte 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğimiz tam olarak bu acı gerçeğin karşısında durduğumuz yeri anlatıyor. Bugün çocuklarımızdan Filistin için resim yapmalarını isterken onlara yalnızca bir tuval ve birkaç boya kalemi vermiyoruz. Onlara Gazzeli arkadaşlarını görebilmeyi, onlara umut olmayı, ses olmayı ve onlardan uzakta olsalar dahi ne kadar büyük vicdanlara sahip olduklarını resmetmelerini istiyoruz. Çünkü çocukların çizdiği dünya aslında son derece basittir: Bir ev vardır. Bir aile vardır. Bir okul vardır. Gökyüzünde bir güneş vardır. Sokakta oynayan çocuklar vardır" dedi.

Filistinli bir öğrenci ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz bugün buraya Filistinli çocuklar için resim çizmek amacıyla geldik. Sizce Filistinli çocuklar için ne çizebiliriz? Bir dünya, bir ev, bir okul, bir park, bir arkadaş. Bugün burada yapacağımız şey Filistinli çocukların seslerini duyurmak. Çizdiğimiz tüm bu resimlerin aslında onların sesi, onların neşesi, onların oyunları, onların her şeyleri olsun istiyoruz. Özgürce yaşasınlar istiyoruz. Buraya gelmeden önce ne çizeceğimi düşündüm. Bir ev çizmek istedim. Sonra Gazze'de evi yıkılan çocuklar geldi aklıma" diye konuştu.

Resim çizme etkinliğinin gün boyu devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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