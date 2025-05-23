Samsun\'da Denetimli Serbestlik İçin Protokol İmzalandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın imzaladığı protokol ile denetimli serbestlik yükümlülerinin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

İmzalanan protokol doğrultusunda, yükümlü bireyler Büyükşehir Belediyesi birimlerinde çevre temizliği, park ve yeşil alanların bakımı, plaj temizliği ile bakım, onarım ve boya gibi çeşitli görevlerde çalıştırılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yükümlü bireylerin hem ceza infaz sürecinde topluma fayda sağlamalarının hem de mesleki ve sosyal anlamda rehabilite edilmelerinin hedeflendiği ifade edildi. - SAMSUN