Samsun'da E2 Ekspres Otobüs Hattı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Samsun'da E2 Ekspres Otobüs Hattı Hizmete Açıldı

Samsun\'da E2 Ekspres Otobüs Hattı Hizmete Açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı hızlandırmak amacıyla E2 Ekspres otobüs hattını hizmete sundu. Yeni hat, Taflan ile Soğuksu arasında konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlayacak.

13.01.2025 15:24  Güncelleme: 15:26
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SAMSUN (İHA) – "Daha hızlı Samsun" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, E2 otobüs hattını hizmete açtı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirmek amacıyla yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SAMULAŞ A.Ş., E2 otobüs hattını hizmete açtı. 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla hizmete başlayan E2 Ekspres hattı ile vatandaşlar Taflan ile Soğuksu arasında daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmete açılan yeni hat vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamayı hedefliyor. E2 otobüs hattı, Taflan, Atatürk Bulvarı, TTTM, Belediye Evleri ve Soğuksu Mahallelerini kapsayan güzergah üzerinde toplu taşıma hizmeti verecek. Özellikle vatandaşların şehir içi trafikte zaman kaybını azaltmak ve daha hızlı ulaşım sağlamaları amacıyla hayata geçirilen bu hat, ulaşım altyapısının güçlenmesine de katkı sağlayacak.

"E2 Ekspres hattımız tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun"

Toplu taşıma altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizde ulaşım altyapısını her geçen gün daha da güçlendirmeye, hemşehrilerimize daha kaliteli ve verimli hizmet sunmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda, hemşehrilerimizden gelen talepler ışığında yeni bir adım attık ve E2 Ekspres hattımızı hizmete açtık. Bu yeni hat sayesinde, Samsunlu hemşehrilerimiz Taflan ile Soğuksu arasında daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler. Şehrimizdeki ulaşım ağımızı daha da genişleterek yeni hatlar ve modern otobüslerle toplu taşıma altyapımızı güçlendiriyor, şehir içi ulaşımı daha rahat, hızlı ve güvenli hale getiriyoruz. Amacımız Samsun'umuzun her köşesinde yaşayan hemşehrilerimize yaşamlarını kolaylaştıracak ulaşım çözümleri sunmak ve her geçen gün daha verimli bir ulaşım ağı oluşturmak. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz E2 Ekspres hattımız tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da E2 Ekspres Otobüs Hattı Hizmete Açıldı - Son Dakika

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