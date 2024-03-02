Samsun\'da Emekli Polis Memuru Muhtar Adayı Çocuklara Ücretsiz İkramlarda Bulundu

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Samsun'da muhtar adayı olan emekli polis memuru, çocuklara ücretsiz pamuk şeker ve patlamış mısır dağıttı.

35 yıl emniyet teşkilatında görev yaptıktan sonra emekli olan polis memuru Lokman Ercan, "Muhtarlık ek iş değil, tek iştir. Emek ister, fedakarlık ister" diyerek Rasathane Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Ercan, mahallenin en büyük sosyal alanı olan Anneler Parkı'nda stant kurarak çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram etti. Palyaço gösterisinin de yer aldığı etkinlikte çocuklara balon da dağıtıldı.

Muhtarlığın gönül işi olduğunu belirterek göreve talip olduğunu ifade eden Lokman Ercan, "25 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Anneler Parkı'na kalıcı polis ya da bekçi noktası yaptırmakta kararlıyız. Muhtar seçilmem halinde 'Ulaşılabilir Muhtar', 'Her Yaşa Uygun Spor Faaliyetleri', 'Sokak Hayvanları Emin Ellerde', 'Temiz Çevre Güvenli Mahalle' ve 'Güvenli Parklar Huzurlu Yaşam' gibi projelerimi hayata geçireceğim. Ayrıca kamu kurumları ile etkili iletişim kurabilen bir insanım. Göreve gelirsek daha birçok projeyi haya geçirip, mahallemizin huzur ve mutluluğunu sağlamak için elimizden gelenin fazlasına yapacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. - SAMSUN