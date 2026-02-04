Canik\'te atıl binalar mahalle konağı oluyor

Samsun'un Canik ilçesinde atıl durumda bulunan eski okul binaları, belediyenin yürüttüğü dönüşüm çalışmalarıyla mahalle konaklarına dönüştürülerek hem sosyal hayatı canlandırıyor hem de muhtarlık hizmetlerini vatandaşın ayağına getiriyor.

Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen mahalle konakları, yalnızca birer hizmet binası olmanın ötesinde mahalle kültürünün yeniden hayat bulduğu sosyal alanlar olarak dikkat çekiyor. İlçede kullanılmayan eski okul yapıları, kapsamlı yenileme ve restorasyon çalışmalarının ardından çocukların, gençlerin ve mahalle sakinlerinin bir araya geldiği çok amaçlı konaklara dönüştürülüyor. Bu yapılar içerisinde yer alan muhtarlık bölümleri sayesinde vatandaşlar, muhtarlık işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebiliyor.

Yeni projeler sırada

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mahalle konaklarının sayısını artırmaya devam ettiklerini belirterek, dönüşüm projelerinin ilçenin farklı noktalarında sürdüğünü ifade etti. Başkan Sandıkçı, atıl vaziyetteki eski okul binalarının mahalle sakinlerinin buluşma noktası haline getirildiğini vurgulayarak, bu alanlarda çocukların ve gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya geldiğini, mahalle kültürünün de bu sayede yaşatıldığını söyledi.

Muhtarlık hizmetleri tek çatı altında

Mahalle konaklarında muhtarlık bölümlerinin yer aldığını ve vatandaşların muhtarlık hizmetlerine mahalle konakları çatısı altında kolaylıkla ulaşabildiğini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Mahalle konaklarımızda oluşturduğumuz ve dijital dönüşüm sürecini tamamladığımız muhtarlık bölümleriyle hemşehrilerimizin muhtarlık hizmetlerine ulaşımını daha kolay bir hale getirdik. Muhtarlarımız, mahalle konaklarımızda yer alan muhtarlık bölümlerinde çalışmalarını yürütüyor, hemşehrilerimiz muhtarlık ile ilgili işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor" dedi. - SAMSUN