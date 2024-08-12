Samsun\'da esnaf, ürünlerini evcil hayvan dışkılarından korumak için ilginç bir yöntem kullanıyor

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Samsun'da işyerinin önündeki ağaçlık alana sebze, meyve ve çiçek eken esnaf, ürünleri evcil hayvan dışkılarından korumak için kağıda ilginç notlar yazarak ağaca astı.

İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde Divitçioğlu Caddesi kesişimindeki ağacın çevresini sebze, meyve ve çiçeklerle süsleyen bölge esnafı, ürünleri evcil hayvan dışkılarından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Hayvan sahiplerinin bilerek ürünlerin üstüne evcil hayvanlarının dışkısını yaptırmasına sinirlenen esnaf ağaca, "Hayvan, hayvanını buraya pislettirme", "Sadece sokak köpeği pisleyebilir" yazılı notlar astılar.

Ağaca asılan notlar, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. - SAMSUN