Samsun'da Esnafın Dükkan Talepleri

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan eski sanayi esnafı, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinin kendilerine verilmesi talebiyle bir kez daha bir araya geldi.

Gülsan Sanayi Sitesi içerisinde toplanan esnaf ellerinde pankartlarla taleplerini dile getirdi. Esnaf yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini istedi. Konuşma yapan esnaf Cemal Sivrikaya, "Burada Eski Sanayi ve Gülsan esnafı bulunmakta ve herkes şu anda mağdur durumda. Eski Sanayi'nin derdi ayrı, Gülsan'daki arkadaşlarımızın dükkan alamama derdi ayrı. Biz bunların çözülmesini istiyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsinin ayrı ayrı sorunları var. Hepsini tek tek konuşmaya kalksak, herkesin derdi benim anlattığım gibi. Örneğin burada parça alınacak ama parça yok, tornacı lazım ama tornacı yok. Ben kendi adıma gün içinde Toybelen'e gidiyorum. Buradaki arkadaşlarımızdan kimi Kirazlık'a, kimi Tekkeköy'e gidiyor. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Lütfen bize çare bulsunlar, bizimle bir şekilde iletişime geçsinler ki biz de konunun ne olduğunu bilelim. Buradaki insanlar çaresizlikten bıktı. Gerekirse her akşam burada toplanacağız. Gidecek başka yerimiz yok. Buradaki insanlar mağdur ve biz bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.

"Burada da ciddi bir sorun var"

Esnaf Orhan Sarıoğlu ise, "Hakkımız ve imkanımız varken bu dükkanların bize verilmesini istiyoruz. Biz bu dükkanları bedava istemiyoruz. Gelin, bir müzakere yapalım. Bir araya gelelim, oturup konuşalım. Kaç aydır burada esnaf olarak toplanıyor, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bakın, burada yüzlerce esnaf var. Ayda dört-beş kez toplanıyoruz. Demek ki burada çözülmesi gereken bir mesele var. Devlet yetkililerine buradan sesleniyoruz: Gelin, ortak bir müzakere masası kuralım, konuşalım ve bu sorunu çözelim" diye konuştu. - SAMSUN