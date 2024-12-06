Samsun'da 'Güçlü Aile, Güçlü Samsun' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Samsun'da 'Güçlü Aile, Güçlü Samsun' Projesi Başlatıldı

Samsun\'da \'Güçlü Aile, Güçlü Samsun\' Projesi Başlatıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, aile birliğini güçlendirmek amacıyla 'Güçlü Aile, Güçlü Samsun' projesini hayata geçirdi. Eğitimler, evli çiftlere ve evlilik hazırlığındaki bireylere yönelik olarak etkili iletişimden aile ekonomisine kadar çeşitli konularda bilgi sunmayı hedefliyor.

06.12.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, toplumun her bireyine dokunarak aile birliğini güçlendirmeyi hedefleyen 'Güçlü Aile, Güçlü Samsun' projesini hayata geçirdi.

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği evlilik ve evlilik öncesi destek programı ile vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun İl Müftülüğü ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen program çerçevesinde toplamda 6 hafta sürecek olan eğitimlerin ilki büyük bir katılımla gerçekleşti.

Proje kapsamında evli çiftlere ve evlilik hazırlığı yapanlara eğitimler sunuluyor. Eğitimlerde etkili iletişim kurma, problem çözme, aile ekonomisi, sağlıklı yaşam ve daha birçok konuda bilgi veriliyor. İlk etkinlikte çiftler eğitimin içeriği hakkında bilgi alırken, projenin gelecekteki etkinlikleri hakkında da bilgilendirildi.

Evliliklerin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlamak ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan program ile katılımcılar aile içindeki ilişkileri güçlendirecek, sağlıklı iletişim yöntemlerini öğrenecek ve evlilikle ilgili önemli konularda bilinçlenecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çiftler ise çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 'Güçlü Aile, Güçlü Samsun' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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