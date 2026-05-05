Samsun'da Hastane Arazilerinin Özelleştirilmesine Tepki: "Çünkü Söz Verdiler, 'Ne Var Ne Yok Satacağız' Dediler" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Hastane Arazilerinin Özelleştirilmesine Tepki: "Çünkü Söz Verdiler, 'Ne Var Ne Yok Satacağız' Dediler"

05.05.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun’un İlkadım ilçesinde, yıllardır sağlık hizmeti sunan Gazi Devlet Hastanesi’nin bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınmasına, "Burası Samsun’un tam merkezi. Dakikalar içerisinde bu hastaneye müracaat söz konusu. Bu hastanenin yerine aynı konumda yeni bir sağlık tesisi yapılabilirdi ama bunu yapmadılar" sözleriyle tepki gösterdi. CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu ise, "Vatandaş bir ekmek alamaz hale gelmişken, şehir hastanesine nasıl gidecek? Taksiyle mi, özel araçla mı? Kamu hastaneleri şehir dışına taşınırken, şehir merkezinde özel hastaneler kalıyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un İlkadım ilçesinde, yıllardır sağlık hizmeti sunan Gazi Devlet Hastanesi'nin bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınmasına, "Burası Samsun'un tam merkezi. Dakikalar içerisinde bu hastaneye müracaat söz konusu. Bu hastanenin yerine aynı konumda yeni bir sağlık tesisi yapılabilirdi ama bunu yapmadılar" sözleriyle tepki gösterdi. CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu ise, "Vatandaş bir ekmek alamaz hale gelmişken, şehir hastanesine nasıl gidecek? Taksiyle mi, özel araçla mı? Kamu hastaneleri şehir dışına taşınırken, şehir merkezinde özel hastaneler kalıyor" ifadelerini kullandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yıllardır kent merkezi ve çevre illere sağlık hizmeti sunan Gazi Devlet Hastanesi'nin bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik karar, hastane önünde protesto edildi.

CHP Samsun İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç, burada yaptığı açıklamada Gazi Devlet Hastanesi'nde yıllardır İlkadım'daki yurttaşların tedavilerini gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"İlkadım'da sağlık gücünü taşıyan hastanelerden bir tanesidir. Bir kararname ile Gazi Devlet Hastanesi özelleştirme kapsamına alındı. Yine diğer satılmak istenen, Kamil Furtun'un adını taşıyan hastanemiz, yanında koruluk ve yeşil alanla birlikte satılmaya çalışılıyor. Alanında binlerce, belki de on binlerce hemşerimize şifa dağıtmış olan hastanemizin adındaki şehit doktorumuza saygısızlıktır bu özelleştirme. Şimdi bu hastanelerde verilen hizmet kilometrelerce uzaklıkta 'şehir hastanesinde verilecektir' diyorlar. Samsun halkı araçla bile onlarca dakika mesafede olan şehir hastanesine tedavi olmaya mahküm ediliyor. Şehir merkezi hastanesiz bırakılıyor. Bu bir kamu yararı projesi değil, bu açıkça bir imar rantı operasyonudur. İlkadım'a ait, halkına ait olan bu alanlar özelleştirilerek bir avuç kişiye peşkeş çekilmek istenmektedir."

"Söz verdiler, 'Ne var ne yok satacağız' dediler"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da 6'sı Samsun'da olmak üzere Türkiye genelinde 71 hastane arazisinin özelleştirme kapsamına alındığını ifade ederek, "Bir önceki kararlarla birlikte baktığımızda 126 tane sağlık tesisi, Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılmış tesisler özelleştirme marifetiyle satılığa çıkarıldı. Çünkü söz verdiler, 'ne var ne yok satacağız' dediler. Buna İlkadım, Samsun ve Türkiye'deki vatandaşlarımız itiraz ediyor. Burası Samsun'un tam merkezi. Dakikalar içerisinde bu hastaneye müracaat söz konusu. Bu hastanenin yerine aynı konumda yeni bir sağlık tesisi yapılabilirdi ama bunu yapmadılar" diye konuştu.

"Kamu hastaneleri şehir dışına taşınırken, şehir merkezinde özel hastaneler kalıyor"

CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu ise "İlkadım'ın merkezinde nitelikli, ücretsiz sağlık hizmetine ihtiyaç vardır. Ben bu hastanede 4 yıl görev yaptım, acil nöbet tuttum. Karda çıplak ayakla babasını getirip saniyelerle hayata döndüren insanları gördüm. Bu insanlar burada hayata tutundu. Şehir hastanesine ulaşımın nasıl olacağı bile net değil. Vatandaş bir ekmek alamaz hale gelmişken, şehir hastanesine nasıl gidecek? Taksiyle mi, özel araçla mı? Kamu hastaneleri şehir dışına taşınırken, şehir merkezinde özel hastaneler kalıyor. Biz özel hastaneler olmasın demiyoruz ama önceliğimiz ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine erişimdir" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Hastane Arazilerinin Özelleştirilmesine Tepki: 'Çünkü Söz Verdiler, 'Ne Var Ne Yok Satacağız' Dediler' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:45:44. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Hastane Arazilerinin Özelleştirilmesine Tepki: "Çünkü Söz Verdiler, 'Ne Var Ne Yok Satacağız' Dediler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.