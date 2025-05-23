Samsun\'da Hayvanları Koruma İçin Doğal Yaşam Alanları Kurulacak

Samsun İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda alınan karar neticesinde doğal yaşam alanı için arazi tahsisini yapan belediyelerin ivedi olarak yapım işlerini tamamlamaları ve doğal yaşam alanlarını hizmete sokmaları, tahsis işlemini gerçekleştirmemiş olan belediyelerin ise izin sürecini gecikmeye mahal vermeden tamamlayarak yapım sürecini bitirmeleri konuları kararlaştırıldı.

İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, baro temsilcisi, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları/yardımcıları, ilgili kurumların müdürleri, Samsun- Sinop Veteriner Hekimler Odası ve Samsun HAYTAP temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı ve bakımevi kurmak amacıyla uygun arazi seçimi süreçlerinin teknik ve mevzuata uygunluk taşıması amacıyla; il sınırları içinde hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı kurulumuna uygun nitelikte olan orman arazileri veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerin, ilgili orman işletme müdürlükleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutularak belediyelerle eşgüdüm içerisinde belirlenmesi ve bu alanların alternatifli olarak yerel yönetimlerin tercihine sunularak gerekli resmi işlemlerin tamamlanması görüşüldü.

Nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyelerinin, bakımevi bulunan belediyeler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda protokol düzenlemesine, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin bu belediyelerce sağlanmasına ve yapılan protokollerin bir sonraki İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında ibraz edilmesi, doğal yaşam alanı için arazi tahsisini yapan belediyelerin ivedi olarak yapım işlerini tamamlamaları ve doğal yaşam alanlarını hizmete sokmaları, tahsis işlemini gerçekleştirmemiş olan belediyelerin ise izin sürecini gecikmeye mahal vermeden tamamlayarak yapım sürecini bitirmeleri konuları kararına varıldı. - SAMSUN