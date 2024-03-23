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Samsun'da İç ve Dış Göç Dengesi

Samsun\'da İç ve Dış Göç Dengesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, son sayımda aldığı iç göçle verdiği iç göçten fazla olurken, verdiği dış göç de aldığı dış göçten fazla çıktı. Samsun'un nüfusu 1927 yılında 274 bin 65 iken, 2023 yılında 1 milyon 377 bin 546'ya yükseldi. İldeki yabancı nüfus 20 bin 599 olarak açıklanırken, yurt dışı doğumlu nüfus ise 29 bin 652 olarak kaydedildi. Samsun'un diğer illerden aldığı göç 65 bin 364, diğer illere verdiği göç ise 50 bin 570 oldu. Samsun'un diğer ülkelerden aldığı göç 5 bin 35, diğer ülkelere verdiği göç ise 15 bin 813 olarak belirlendi.

23.03.2024 11:49
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SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'un son sayımda aldığı iç göç, verdiği iç göçten fazla iken, verdiği dış göç de aldığı dış göçten fazla.

TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalı, Samsun'un demografik göstergeleri ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı. 1927 yılında yapılan nüfus sayımında Samsun'un nüfusu 131 bin 794 erkek, 142 bin 271 kadın olmak üzere toplam 274 bin 65 çıktı.

TÜİK tarafından yapılan 2023 yılı nüfus sayımında ilin toplam nüfusu 1 milyon 377 bin 546. Nüfusun 681 bin 565'i erkek, 695 bin 981'i kadınlardan oluştu. Ortanca yaş 37,8 olarak açıklanırken, nüfus yoğunluğu 151,7, nüfus artış hızı da binde 6,6 oldu.

İç göç artıda, dış göç ise ekside

İldeki yabancı nüfus 20 bin 599 olarak açıklanırken, yurt dışı doğumlu nüfus ise 29 bin 652 olarak kayıtlara geçti. Son verilere göre Samsun'un diğer illerden aldığı göç 65 bin 364, diğer illere verdiği göç ise 50 bin 570. Samsun'un diğer ülkelerden aldığı göç 5 bin 35, diğer ülkelere verdiği göç ise 15 bin 813 olarak dikkat çekti.

Hane halkı niteliklerine bakıldığında Samsun'un toplam hane halkı sayısı 439 bin 845. Ortalama hane halkı büyüklüğü 3, tek kişilik aile sayısı da 88 bin 274. Samsun'da ayrıca tek çekirdek aileden oluşan 269 bin 985, geniş aileden oluşan da 69 bin 779 hane halkı mevcut. Çekirdek aile bulunmayanların sayısı da 11 bin 807.

287 bin 46 bekar

Medeni duruma bakıldığında Samsun'da hiç evlenmeyenlerin sayısı 287 bin 46, evlilerin sayısı 708 bin 392. Boşananların sayısı 48 bin 486 iken, eşi ölenlerin sayısı da 77 bin 345.

Eğitim durumunda Samsun'da okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı 25 bin 26. Okuma-yazma bilip okul bitirmeyenlerin sayısı 133 bin 846. İlkokul mezunu 311 bin 194, ilköğretim mezunu 89 bin 894, ortaokul ve dengi mezun 204 bin 767, lise mezunu 275 bin 347, yüksekokul-fakülte mezunu 194 bin 980 ve yüksek lisans ve üzeri 24 bin 472.

Hayati istatistiklerden Samsun'da canlı doğum sayısı 13 bin 201. Toplam doğurganlık hızı 1,38. Ölüm sayısı 10 bin 418. Boşanma sayısı 2 bin 718. Evlenme sayısı 9 bin 58. Ayrıca ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,9, kadınlarda ise bu ortalama 25,7. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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