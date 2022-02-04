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Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı

04.02.2022 02:19

Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

01 Şubat tarihinde Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda kimliği belirsiz şahısların tabancayla ateş açmaları sonucu silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Yasin Yıldırım ağır yaralandı. Yaralı genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlar ise otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ile 1 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri Bafra'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte İsaklı Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında evde bulunan 7 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 silah ve 1 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı

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Saldırı, Atakum, Samsun, Silah, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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