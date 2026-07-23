Samsun’da genç istihdamı ve iş gücü eğitim planı masaya yatırıldı

Samsun'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 3. Olağan Toplantısı'nda genç istihdamı, meslek danışmanlığı çalışmaları, İŞKUR'un 6 aylık faaliyetleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları değerlendirilirken, 2026 Yılı Yıllık İşgücü Eğitim Planı da güncellendi.

Samsun'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 3. Olağan Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi faaliyet raporu değerlendirilirken, meslek danışmanlığına yönelik çalışmalar, genç istihdamı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar görüşüldü. Ayrıca 2026 Yılı Yıllık İşgücü Eğitim Planı güncellendi.

Samsun'daki bir çağrı merkezini ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Vekili ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Çam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, Çağrı Merkezi Operasyon Müdürü Şirin Solakel ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.