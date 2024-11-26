Samsun'da Kadına Yönelik Şiddet İsyanı - Son Dakika
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Samsun'da Kadına Yönelik Şiddet İsyanı

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Samsun'da düzenlenen yürüyüşle Kadına Yönelik Şiddet Günü protesto edildi.

26.11.2024 01:49
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(SAMSUN) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Samsun Kadın Dayanışması'nca sloganlar eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Samsun'da yüzlerce kadın İlkadım ilçesinde toplandı. Samsun Kadın Dayanışması'nın düzenlediği yürüyüş sonrası basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Samsun Kadın Dayanışması adına Şafak Aydın, Emel Çakır okudu.

Şafak Aydın "İsyandayız çünkü; kadınlar İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için öldürülüyor" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün 25 Kasım. Biz kadınlar dünyanın dört bir yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırları aşan gücüyle buluşmak ve itirazımızı hep birlikte duyurmak için sokaklarda ve isyandayız. İsyandayız çünkü; dünya genelinde her gün yüzlerce kadın, yakınındaki erkekler tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz bırakılıyor ve öldürülüyor! İsyandayız çünkü; kadınlar İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için öldürülüyor! İsyandayız çünkü; kadınlar yeterli sığınak ve danışma merkezi açmaya bütçe ayrılmadığı için şiddete mahküm ediliyor ve öldürülüyor. İsyandayız, çünkü on binlerce kadın ve yüzlerce çocuk cezaevlerinde yokluğa mahküm ediliyor. 498 çocuğun anne ve babası tutuklu 706 çocuk ise yasaya aykırı olarak anneleri ile cezaevlerinde büyüyor. Türkiye'de de yıllardır devam eden mücadelemiz geçtiğimiz aylarda önce Narin'e, Sıla bebeğe yaşatılanlar, evlatlarını doyurmak için kağıt toplayan kadının evde bırakmak zorunda kaldığı 5 çocuğun yanarak can vermesi, yine Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmeleri kadınların öfkesini ve mücadele direncini arttırdı. Türkiye'nin tüm kentlerinden okul önlerinden üniversite kampüslerine mahallelerden kent meydanlarına kadar örgütlü bir ses yükseldi Kadın cinayetleri münferit değil politiktir."

"Devlet şiddeti ise yıllardır hız kesmeden devam ediyor"

SKD adına Emel Çakır'da şöyle konuştu:

"Kadınlar evlerinde, en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor. 2024'ün ekim ayı son 14 yılın en çok kadın cinayeti işlenen ayı oldu. Bilinen verilere göre 23'ü şüpheli 71 kadın cinayeti yaşandı. Bu cinayetlerin de yarıya yakını evde ve evli olduğu erkek tarafından gerçekleştirildi. İktidarın günden güne büyüttüğü gerici dilin, gerici politikaların en ağır sonuçlarını yaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden, 6284 ve Medeni Kanun'a saldıran, 9. Yargı Paketi ile saldırılarını yükselten; makbul kadın sınırını aile içine hapseden kadının soyadı tartışmasıyla, toplumdaki varlığını eş ve çocuk üzerinden dizayn etmesiyle, nasıl giyindiği, nasıl yürüdüğü, nasıl kahkaha attığına karışmasıyla bu iktidarın kadınların hayatlarına nasıl bir karabasan gibi çöktüğünü görüyoruz. Şiddeti yaratan toplumsal, ekonomik, politik koşulları unutturmak için gerici açıklamalara sarılıyor ve bahanelerini "laiklik karşıtı ajandaları" için fırsata çeviriyorlar. Devlet şiddeti ise yıllardır hız kesmeden devam ediyor."

Samsun\'da Kadına Yönelik Şiddet İsyanı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Kadına Yönelik Şiddet İsyanı - Son Dakika

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