Samsun\'da Kadınlar Günü\'nde Kürek Çektiler

08.03.2026 15:11
Kadınlar, 8 Mart'ta Karadeniz'de kürek çekerek dayanışma ve güç mesajı verdi.

Samsun'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Karadeniz'in soğuk sularında kürek çekerek hem spor yaptı hem de günün önemine dikkat çekti.

Samsun'da faaliyet gösteren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği çatısı altında kurulan Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Soğuk havaya aldırış etmeyen takım sporcuları, Karadeniz'in buz gibi sularıyla buluşarak kadınların gücünü, dayanışmasını ve kararlılığını gösterdi. Batıpark Su Sporları Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kadın sporcular, hem spor yaptı hem de Dünya Kadınlar Günü'nde güçlü bir mesaj verdi. Kürekler bu kez sadece yarış için değil, kadın emeği, cesareti ve birlikteliği için çekildi.

Takım Kaptanı Hasret Subaşı, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün burada sadece bir antrenman yapmıyoruz. Kadınların gücünü, dayanışmasını ve cesaretini göstermek için Karadeniz'in soğuk sularına kürek çekiyoruz. Kuzeyin Kraliçeleri olarak inanıyoruz ki kadın isterse her zorluğun üstesinden gelir. Soğuk hava, dalgalar ya da engeller hiçbiri bizi yolumuzdan döndüremez. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara ilham olmak için buradayız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

