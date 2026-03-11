Samsun'da Kadınların Siyasi Temsili Konuşuldu - Son Dakika
Samsun'da Kadınların Siyasi Temsili Konuşuldu

Samsun\'da Kadınların Siyasi Temsili Konuşuldu
11.03.2026 09:47
OMÜ Kütüphanesi'nde 'Cumhuriyet ve Kadınların Siyasal Temsili' üzerine söyleşi düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi'nde "Cumhuriyet ve Kadınların Siyasal Temsili" adlı söyleşi düzenlendi.

Düzenlenen söyleşide; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Ertürk Keskin ve Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye'de kadınların ulusal ve yerel siyasetteki konumunu sayısal verilerle değerlendiren Prof. Dr. Nuray Ertürk Keskin, kadınların siyasi olarak güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksinin 2025 verilerini paylaşan Keskin, kadınların siyasal temsilinin önündeki engelleri sıralayarak bu engellerin aşılmasına yönelik önerilerini dile getirdi. Keskin, kadınların siyasette yer almaları kadar kamu politikalarına ilişkin talep ve program sahibi olmalarının da önemli olduğunu belirtti.

Söyleşinin diğer konuşmacısı olan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın ise Türk tarihinde ve toplumunda kadının yeri ile ilgili genel bir değerlendirme yaptıktan sonra Samsun'un ilk kadın milletvekili Ayşe Meliha Ulaş'tan bahsetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününün ardından düzenlenen söyleşide tarihe adını ilklerle yazdıran, siyasal temsilci ve milli mücadele döneminde etkin bir faal gösteren kadınlar konuşuldu.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi destekleriyle düzenlenen söyleşi, teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Samsun'da Kadınların Siyasi Temsili Konuşuldu

SON DAKİKA: Samsun'da Kadınların Siyasi Temsili Konuşuldu - Son Dakika
