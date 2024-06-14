Samsun'da kafasını köpek ısıran çocuğa Yunus polisleri yardım etti - Son Dakika
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Yerel

Samsun'da kafasını köpek ısıran çocuğa Yunus polisleri yardım etti

Samsun'da 3 yaşındaki bir çocuğun kafasını köpek ısırdığı olayda, Yunus polisleri hızlı bir şekilde müdahale ederek çocuğu hastaneye yetiştirdi. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

14.06.2024 22:41
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Samsun'da kafasını köpek ısıran 3 yaşındaki çocuğu hastaneye Yunus polisleri yetiştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri rutin devriyelerini icra ettikleri esnada Canik Dolum Tesisleri önünde H.G. (33) el işaretiyle yardım isteyerek, kızı L.G.'nin (3) kendilerine ait aile köpeğiyle evlerinin bahçelerinde resim çektirmek istedikleri esnada köpeğin kızının baş kısmını ısırdığını ve yoğun trafik dolayısıyla hastaneye gitmekte güçlük çektiklerini belirtti.

Yunus Polisleri, gerekli güvenlik tedbirlerini aldı ve vakit geçirmeden anne ile kızı motorlara bindirerek özel bir hastaneye intikalleri sağlandı.

L.G.'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu hastane yetkililerinden öğrenen polis ekipleri, çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince görevlerinin başına geri döndüler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da kafasını köpek ısıran çocuğa Yunus polisleri yardım etti - Son Dakika

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