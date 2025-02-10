Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadeleye Biyolojik Çözüm - Son Dakika
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Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadeleye Biyolojik Çözüm

Samsun\'da Kahverengi Kokarca ile Mücadeleye Biyolojik Çözüm

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülecek biyolojik mücadele kapsamında doğaya 1 milyon Japon samuray arısı salınacağını açıkladı. Başkan Halit Doğan, kimyasal mücadele çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

10.02.2025 17:50  Güncelleme: 17:51
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarına destek olduklarını belirterek, "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından doğaya salınacak yaklaşık 1 milyon adet Japon samuray arısının üretilmesi için enstitü tarafından yürütülecek olan çalışmalara gerekli desteği sağlayarak, bölgedeki tarım alanlarında bu zararlıya karşı doğal ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkı sağlamış olacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı açılış toplantısı gerçekleşti. 52 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmalarına verilen desteğe de değinildi. Başkan Halit Doğan konuşmasında biyolojik mücadeleye dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediyemiz ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında ilimiz ve ülke çapında yürütülecek biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında doğaya yaklaşık 1 milyon adet Japon samuray arısı salınması için gerekli çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalar, tarım alanlarında doğal ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Kimyasal mücadeleler yürütülüyor"

Kahverengi kokarca zararlısının etkilerinin ciddi boyutlara ulaştığının tespit edildiği ilçelerde kimyasal mücadele çalışmalarına da başlandığını belirten Başkan Doğan, "Özellikle Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Tekkeköy ve Ondokuz Mayıs ilçelerinde, kahverengi kokarcanın popülasyonunun yoğun olduğu dönemlerde biyosidal ürünlerle ilaçlama yapılacak. İlk etapta 1 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 26 kişilik ekip ile kışlak mücadelesi gerçekleştirilecek. Ardından kışlağa giriş döneminde 48 personel ile biyosidal ürünlerle mücadele devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı itibarıyla farkındalık artırıcı çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede 15 bin el broşürü ve 2 bin 250 afiş bastırarak eğitim ve yayım çalışmaları başlattı. Ayrıca, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen samuray arısı üretim çalışmaları için 950 adet feromon ve tuzak temin edilerek sahaya yerleştirildi.

2025 yılı için de desteklerin devam edeceğini belirten Başkan Halit Doğan, "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne sağlayacağımız personel desteği ile samuray arısı üretim kapasitesini artırarak kahverengi kokarcaya karşı en etkili biyolojik mücadele ajanı olan samuray arısı üretimini güçlendireceğiz. Bu adım, tarımsal üretim ve çiftçimizin refahını artırma amacımıza ulaşmak için önemli bir adım olacaktır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadeleye Biyolojik Çözüm - Son Dakika

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