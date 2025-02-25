Samsun'da Kar Engeli Aşıldı: 98 Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Kar Engeli Aşıldı: 98 Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Samsun\'da Kar Engeli Aşıldı: 98 Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen 98 hasta, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Belediye Başkanı Halit Doğan, 7/24 esasına dayalı olarak 17 ilçede karla mücadele çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

25.02.2025 15:16  Güncelleme: 15:18
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Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen 98 hasta, kar engelini Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteği ile aştı. Kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren 7/24 esasıyla 17 ilçede karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Her zaman insanımızın yanında, şehrimizin hizmetindeyiz" dedi.

Samsun genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, her alanda vatandaşların yardımına koştu. Hem kırsalda, hem de merkezde vatandaşların ulaşımı için yoğun kar mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi, gerek sağlık personellerinin ihtiyaç olan bölgeye ulaşması, gerekse hastaların hastaneye ulaştırılması noktasında önemli rol üstlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsalda kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan 98 hastadan kimini arazi aracıyla hastaneye kimini de 112 ekiplerinin bulunduğu alana vaktinde ulaştırmayı başardı. Ekipler 112 ekiplerinin ulaşımı noktasında da büyük özveri göstererek ihbar gelen mahallelerin yolunu ivedilikle ulaşıma açtı.

"Çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük"

Kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren 7/24 esasıyla karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ekiplerimiz günlerdir gece gündüz demeden özveriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimizde uzun yıllardır görmediğimiz bir kar yağışı etkili oldu. Biz bu süreçte hayatın normal akışının sekteye uğramaması için tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde hareket ederek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İnsanımızın sağlığı, güvenliği ve ulaşımı en önemli önceliğimiz anlayışı ile hareket ederek 17 ilçede yol açma, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük. Özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaneye ulaşamayan hemşehrilerimizin ve ihbar gelen bölgeye ulaşamayan sağlık personellerimizin yanında olduk. Ekiplerimize 5 gündür sahada gösterdikleri özverili çalışma için teşekkür ediyor; her zaman insanımızın yanında, şehrimizin hizmetinde olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Kar Engeli Aşıldı: 98 Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

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