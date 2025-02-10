Samsun\'da Kar Keyfi Zirveye Ulaşırken

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Samsunlular yüksek kesimlere giderek karın keyfini çıkardı.

En çok ilgiyi şehir merkezine yakın karla kaplı yerler gördü. Şehrin seyir terası konumundaki Kocadağ, vatandaşların akınına uğradı. 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Dağı da en çok ilgi gören yerlerden biri oldu.

5 Şubat sabahı Samsun şehir merkezine kar düşmüş ancak kısa sürede erimişti. Beklenen kar yağmayınca, kar arayışındaki vatandaşlar yüksek kesimlere yöneldi. Şehir merkezine yakın bölgeler, kar manzarası arayanların ilgisini çekti. Özellikle, şehrin seyir terası konumundaki Kocadağ, kar görmek isteyenlerin akınına uğradı. Kocadağ, doğal güzellikleri ve muazzam manzarasıyla kar keyfi yaşamak isteyenlerin tercih ettiği başlıca yerlerden biri oldu.

Bunun yanı sıra, 19 Mayıs ilçesinde yer alan Nebiyan Dağı da en fazla ilgi gören alanlardan biri oldu. Karla kaplı bu yüksek kesimler, bölge halkı ve ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunarak, kış turizmi açısından önemli bir merkez haline geldi. Kar kalınlığı yarım metreyi aşan bölgede yoğunluk nedeniyle trafik kilitlendi. Bazı vatandaşlar zirveye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı. Ünlü estetik uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş da sıkışan trafik nedeniyle Nebiyan'a çıkamayanlar arasında yer aldı. Karın keyfini çıkaran vatandaşlar, bölgedeki doğal güzelliklere hayran kaldı.

Ladik ilçesinde ise "Muhtar Yokuşu" adı verilen yol, kar eğlencesine sahne oldu. Kızaklarla kayan çocuklar karın tadını çıkartırken renkli görüntüler oluşturdu. - SAMSUN