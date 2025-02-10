Samsun'da Kar Keyfi Zirveye Ulaşırken - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Kar Keyfi Zirveye Ulaşırken

Samsun\'da Kar Keyfi Zirveye Ulaşırken

Samsunlular kar arayışında yüksek kesimlere akın etti; Kocadağ ve Nebiyan Dağı yoğun ilgi gördü.

10.02.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunlular yüksek kesimlere giderek karın keyfini çıkardı.

En çok ilgiyi şehir merkezine yakın karla kaplı yerler gördü. Şehrin seyir terası konumundaki Kocadağ, vatandaşların akınına uğradı. 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Dağı da en çok ilgi gören yerlerden biri oldu.

5 Şubat sabahı Samsun şehir merkezine kar düşmüş ancak kısa sürede erimişti. Beklenen kar yağmayınca, kar arayışındaki vatandaşlar yüksek kesimlere yöneldi. Şehir merkezine yakın bölgeler, kar manzarası arayanların ilgisini çekti. Özellikle, şehrin seyir terası konumundaki Kocadağ, kar görmek isteyenlerin akınına uğradı. Kocadağ, doğal güzellikleri ve muazzam manzarasıyla kar keyfi yaşamak isteyenlerin tercih ettiği başlıca yerlerden biri oldu.

Bunun yanı sıra, 19 Mayıs ilçesinde yer alan Nebiyan Dağı da en fazla ilgi gören alanlardan biri oldu. Karla kaplı bu yüksek kesimler, bölge halkı ve ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunarak, kış turizmi açısından önemli bir merkez haline geldi. Kar kalınlığı yarım metreyi aşan bölgede yoğunluk nedeniyle trafik kilitlendi. Bazı vatandaşlar zirveye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı. Ünlü estetik uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş da sıkışan trafik nedeniyle Nebiyan'a çıkamayanlar arasında yer aldı. Karın keyfini çıkaran vatandaşlar, bölgedeki doğal güzelliklere hayran kaldı.

Ladik ilçesinde ise "Muhtar Yokuşu" adı verilen yol, kar eğlencesine sahne oldu. Kızaklarla kayan çocuklar karın tadını çıkartırken renkli görüntüler oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, trafik, samsun, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Kar Keyfi Zirveye Ulaşırken - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Kar Keyfi Zirveye Ulaşırken - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.