Samsun\'da Kar Mahsur Kalan Vatandaşlara Yardım

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Samsun'da karda araçlarında mahsur kalan vatandaşların yardımına Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) yetişti.

Samsun'un yüksek kesimlerinde beyaz esaret yaşanıyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı Terme ilçesinde araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) yetişti. Terme Kazımkarabekirpaşa Mahallesi'nden arazi araçlarıyla yola çıkan ekipler kanala devrilmiş ve hareket etmekte zorlanan araçlara yardım etti. TAKE, kontrolden çıkan araçlarının başında yardım bekleyen ve donma tehlikesi yaşayan bir ailenin aracını kurtararak, besin yardımında bulundu.

Yaklaşık 35 kilometrelik güzergahta 9 araca yardım ettiklerini ifade eden TAKE Kurucu Başkanı Osman Çalışkan, "Kar yağışından ötürü yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza destek çıktık. Bölgemizde sert kış günlerinin yaşandığı bu günlerde meteorolojinin yakından takip edilmesi, kış lastiği olmayan araçların yola çıkmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kurtarma çalışmalarında profesyonelliğin ve ekipman yeterliliğinin önemine vurgu yapan TAKE Başkanı Arif Çelik ise, ihtiyaç duyulmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini, yetkili mercilerce yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. - SAMSUN