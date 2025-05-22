Samsun\'da Karadeniz\'in En Büyük Macera Parkı Projesi Başladı

Samsun'un Canik ilçesinde Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı için çalışmalara başlandı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 40 milyon TL yatırım bedelli "Canik Macera Parkı" projesinin ilçeye yeni bir turizm ve eğlence alanı kazandıracağını açıkladı.

Canik Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi'nde 6,9 hektar alan üzerine inşa edilecek olan Canik Macera Parkı'nda; zipcoaster, serbest düşüş ve tırmanma duvarları, ip parkurları, dev salıncaklar, pentathlon ve survivor parkurları, çocuk oyun ve aktivite alanları, spor destek binası, paintball sahası, ağ trambolin, gökyüzü merdiveni, dev sapan, seyir terasları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yer alacak.

Macera ve turizm bir arada

Projeyle birlikte Canik'in turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyacak Canik Macera Parkı'nı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Her yaştan vatandaşımız bu parkta adrenalin dolu deneyimler yaşayabilecek" dedi.

Yeni çekim merkezi olacak

40 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek olan Canik Macera Parkı'nın bölgeye ekonomik ve sosyal katkılar sağlayacağını vurgulayan Başkan Sandıkçı, "Canik Macera Parkı ile ilçemize yeni bir çekim merkezi kazandırıyoruz. Ailelerimizi, gençlerimizi ve tüm macera tutkunlarını bu özel projede ağırlayacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN